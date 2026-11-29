Северна Корея, една от най-изолираните и икономически бедни държави в света, е изградила мощни киберподразделения, способни да извършват мащабни атаки срещу международни банки и криптовалутни платформи. Според CNN киберпрестъпленията са се превърнали във важен инструмент за осигуряване на финансови средства за режима на Ким Чен Ун.

По информация на американски представители севернокорейски хакери са заподозрени в кражба на криптовалути на стойност над 6 млрд. долара при мащабна атака срещу платформата Binance.

Ако тези данни бъдат потвърдени, общата стойност на средствата, откраднати при операции, приписвани на Северна Корея, може да достигне около 13 млрд. долара. Пхенян отрича участие в подобни атаки.

Основите на севернокорейската киберпрограма са поставени още през 80-те години при управлението на Ким Ир Сен. Тогава в столицата Пхенян е създадено специализирано училище, в което талантливи ученици изучават математика, технологии и чужди езици.

Най-добрите продължават обучението си във военни университети, а част от тях са изпращани в Китай и Русия за усъвършенстване на уменията си.

Впоследствие специалистите се включват във военни структури, сред които Подразделение 121, свързвано с кибератаки срещу чуждестранни институции и компании.

За избраните хакери службата предлага привилегии, недостъпни за голяма част от населението, включително по-добри жилищни условия и възможност да живеят в столицата.

Една от първите операции, които привличат световното внимание, е атаката срещу филмовото студио Sony Pictures през 2014 г. Тя е свързана с излизането на комедията "Интервюто", представяща измислен заговор за убийството на Ким Чен Ун.

При атаката са засегнати компютърни системи и са откраднати вътрешна кореспонденция и лични данни.

През 2016 г. хакери, свързвани със Северна Корея, атакуват централната банка на Бангладеш и се опитват да източат близо 1 млрд. долара. В крайна сметка са откраднати 81 млн. долара.

С разрастването на пазара на криптовалути именно дигиталните активи се превръщат в една от основните цели на севернокорейските кибероперации.

През 2025 г. при атака срещу криптоплатформата Bybit бяха откраднати активи за приблизително 1,5 млрд. долара.

Според експерти много от тези операции разчитат не толкова на преодоляване на сложни технически защити, колкото на манипулиране на служители чрез фалшиви имейли, предложения за работа и измамни онлайн комуникации.

След успешните атаки откраднатите криптовалути се прехвърлят между различни блокчейн мрежи, за да бъде затруднено проследяването на произхода им.

Използват се и специализирани услуги за смесване на транзакции, а част от активите впоследствие се обменят чрез посредници срещу традиционни валути.

Според разследващи и експерти така Северна Корея получава финансови ресурси, които могат да бъдат използвани за заобикаляне на международните санкции и подпомагане на военните ѝ програми.

По различни оценки през 2019 г. севернокорейските киберподразделения са наброявали между 1800 и 7000 специалисти.

За разлика от традиционните въоръжени сили тези структури не изискват огромни материални ресурси, а разчитат на специализирано обучение, технологични умения и добре координирани операции.

Разследването на CNN показва как киберпространството се е превърнало в съществен елемент от стратегията на Северна Корея за осигуряване на средства и упражняване на влияние извън собствените ѝ граници.