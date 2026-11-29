Хюстън Рокетс разби Филаделфия 76-ърс със 131:93 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА. Гостите бяха без две от звездите си ЛеБрон Джеймс и Джоел Ембийд и това оказа влияние върху крайния резултат.

Алперен Шенгюн беше над всички за "ракетите" с 21 точки, 20 добави Амен Томпсън, а още четирима баскетболисти на тексасци записаха двуцифрен актив.

За гостите Тайрийз Макси приключи със 17 точки, по 14 вкараха Кентавиъс Колдуел-Поуп и Ви Джей Еджкомб.

Хюстън е трети на Запад с баланс 15-5, колкото има и четвъртият Мемфис Гризлис. Въпреки поражението, Филаделфия остава на върха в Източната конференция с 16 победи и пет загуби.

Останалите резултати:

Вашингтон Уизардс - Орландо Меджик 91:116

Шарлът Хорнетс - Бруклин Нетс 116:118

Чикаго Булс - Индиана Пейсърс 108:107

Милуоки Бъкс - Оклахома Сити Тъндър 119:111.