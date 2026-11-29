Капитанът на Байерн Мюнхен Йозуа Кимих се извини за червения картон, който си изкара при нулевото равенство срещу Хамбургер. Халфът остави своя отбор с човек по-малко на терена в Хамбург в края на първото полувреме.

„Предвид цялостната ситуация, в която се намираме, това беше напълно непростимо от моя страна. Трябва да се извиня на отбора. И аз самият не мога да си го обясня. Беше изключително глупаво и се радвам, че все пак успяхме да вземем точка. Това обикновено не е нещо, което бих направил“, каза играчът след мача.

„Дори не бях имал никакъв спор с играча по време на мача. Бих искал да мога да предложа обяснение, но ми е трудно“, добави той.

Баварците все пак взеха точка, след като Кимих беше изгонен в 44-ата минута за това, че дръпна за косата Александър Рьосинг-Лелесит след конфронтация с нападателя на Хамбургер ШФ, който му отне топката.

„Мачът беше 0:0, всъщност го контролирахме и нищо сериозно не се беше случило още. Дори не бях ядосан или раздразнен. Просто не е в моя стил“, каза Кимих. "Мисля, че ще има наказание. Нямам претенции какво ще е".