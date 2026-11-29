Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол действа с твърда ръка по отношение на футболистите в отбора. Германецът извади от титулярния състав Джеймс Eтo’o, защото камерунецът не спазва тактическата дисциплина. Именно това е едно от най-важните изисквания на специалиста.

Подобна съдба имат още двама играчи на "армейците" по същата причина. Става дума за Мохамед Брахими и Каталин Иту, пише "Мач Телеграф". И двамата почти не играят след пристигането на Гиздол. Много е вероятно клубът да търси начини да се раздели с тях през зимата. Проблемът пред Иту е, че той вече е записал мачове за два клуба от началото на сезона, след като беше привлечен от Локомотив Пловдив.

Германецът не харесва много-много и Исак Соле по същата причина, но на този етап не разполага с достатъчно футболисти и заради това използва халфа, който дойде от Славия срещу 500 000 евро.

По друг начин стоят нещата с Тамиму Уору. Бенинецът беше изваден от състава от Христо Янев, но Гиздол му даде шанс, а той беше сред най-добрите срещу Трабзонспор и даде сериозна заявка за титулярно място като десен бек.