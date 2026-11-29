Тържественото посрещане на минния ловец "Бриз“, планирано за 30 ноември във Военноморската база в Бургас, няма да се състои заради влошените метеорологични условия. Това съобщиха от Военноморските сили.

На церемонията се очакваше да присъства командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

"Бриз“ е първият кораб, приет от България по силата на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на седем кораба за противоминна борба.

На 30 октомври тази година във Военноморската база в белгийския град Зеебрюге се проведе церемонията по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на борда на кораба.

Към момента не е посочена нова дата за тържественото посрещане на "Бриз“ в Бургас.