Ученически автобус и стотици автомобили попаднаха в километрово задръстване в района на Копяновец по път Е-79 между Ботевград и Мездра. Движението в посока Мездра беше напълно преустановено заради аварирали тежкотоварни автомобили и усложнената зимна обстановка.

Камионите са препречили пътното платно, възпрепятствайки преминаването на останалите превозни средства.

В снежния капан попадна и снегопочистващата техника, което допълнително затрудни разчистването на пътя.

Сред блокираните превозни средства е имало и ученически автобус. Стотици шофьори и пътници са останали в образувалата се колона.

Обилният снеговалеж създаде сериозни затруднения по пътищата в Северозападна България, като авариралите тежкотоварни автомобили допълнително усложниха обстановката.

По-рано бяха въведени ограничения за движението на камиони над 12 тона по редица пътища в страната заради интензивния снеговалеж и необходимостта от снегопочистване.

Затруднения имаше и по автомагистрала "Хемус“ в участъка между София и Ботевград.