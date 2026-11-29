Езиковата култура е неразривно свързана с отговорността на журналистите пред обществото, независимо от промените в начина, по който хората се информират. Това коментира пред ТАРАЛЕЖ водещата на "Добро утро, Европа" по Евронюз България Диана Радева, отличена с наградата на Софийския университет „Българските журналисти за българския език“.

Тя получава приза за рекорден четвърти път. По думите ѝ всяко следващо отличие носи със себе си още по-голяма отговорност. Работата в ефир е свързана с постоянно напрежение, а именно в такива моменти проличават пропуските в езиковата подготовка на журналистите.

„Наистина за мен това е най-ценната награда“, призна Радева и допълни, че въпреки дългогодишния си опит в ефир всеки път изпитва силно вълнение при получаването на отличието.

Тя открои обективните критерии, по които се оценяват журналистите, за разлика от субективните оценки, характерни за редица други професионални отличия. Призът се връчва от студенти от специалностите „Българска филология“ и „История“ на Софийския университет "Климент Охридски".

Езиковата култура в ерата на социалните мрежи

Според Радева промените в медийното потребление не намаляват значението на правилната употреба на българския език. Дори зрителите да гледат телевизия по различен начин в сравнение с преди две или три десетилетия, езикът остава основното средство за общуване.

„Наистина вярвам, че езикът ни и начинът, по който говорим и пишем, отразява хората, каквито сме, отразява мисълта, начина, по който гледаме на света“, подчерта журналистката.

Тя не споделя тезата, че традиционните медии са се превърнали в източник на информация единствено за по-възрастното поколение. Според нея, независимо от развитието на социалните мрежи, основните професионални стандарти в журналистиката остават непроменени.

„Ние разчитаме на факти, разчитаме на обективна информация, проверена от най-малко два независими източника, и това са златни стандарти в журналистиката“, заяви Радева.

По думите ѝ в социалните мрежи всеки може да публикува информация и на практика да се превърне в медия, но професионалната журналистика не трябва да отстъпва от принципите си, ако иска да остане адекватна на времето.

Журналистите имат и образователна роля

Диана Радева акцентира и върху отговорността на публичните личности за формирането на езиковата култура на децата. Освен родителите, журналистите и все по-популярните инфлуенсъри също се превръщат в пример за подражание. Според нея правилното говорене и писане трябва да бъдат постоянен стремеж, а бързането не може да служи като оправдание за допускането на граматически грешки.

На въпрос дали журналистите имат и образователна роля, Радева отговори: „Искаме или не искаме, няма как да нямаме“.

Според нея обществото често се опитва да избегне отговорите на въпросите за причините, които стоят зад слабите резултати на нашите ученици като на оценяването на PISA например.

„Ако си затваряме очите за истината, няма да я направим по-приятна и няма да направим нашите деца конкурентоспособни в един свят на изкуствен интелект, на нови технологии, на изисквания за учене през целия живот“, предупреди Радева.

Според нея училището трябва да предоставя повече свобода на децата да задават въпроси, да развиват интересите си и да прилагат придобитите знания на практика, вместо да бъдат съсредоточени единствено върху изпълнението на формални изисквания. Радева е категорична, че промяната в образователната система изисква дългосрочна визия и последователна стратегия и напомни:

„А всъщност целта на езика е да общуваме“