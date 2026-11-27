Бившият собственик и президент на ПФК „Левски“ Тодор Батков определи като позорно нападението над привържениците на „сините“ в Марсилия и отправи остри критики към френските власти, УЕФА и ръководството на българския клуб.

Според него случилото се е "тежък криминален случай", а реакцията на институциите след инцидента е недостатъчна.

Пред ТАРАЛЕЖ Батков заяви, че не е бил изненадан от напрежението около срещата, предвид репутацията на част от привържениците на „Олимпик“ (Марсилия), обстановката във Франция и предварителната информация за възможни проблеми. Самото нападение обаче той определи като изключително тежко.

„Това е организирана акция на представители на администрацията на стадиона, стюарди или други служители, заедно с една организирана фракция. По мое убеждение това е тежко престъпление – опит за убийство“.

Бившият президент на „Левски“ изрази възмущение от липсата на информация за предприети действия от френските полиция и прокуратура. Той посочи, че близо 23 часа след инцидента няма публични данни за задържани лица или за конкретен напредък в установяването на извършителите.

Батков обърна внимание и на системите за видеонаблюдение на стадионите, на които се провеждат мачове от турнирите на УЕФА. Според него при наличието на камери с висока резолюция и изисквания за наблюдение на стадионите самоличността на участниците в нападението би трябвало да бъде установена своевременно.

Според Тодор Батков срещата между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ изобщо не е трябвало да се проведе при създалата се ситуация.

Той направи паралел с друг двубой от Лига Европа, при който също е имало предварителни опасения за безредици. По думите му в този случай срещата е била преместена в Грузия, а по време на самия мач, след възникнал сблъсък, играта е била прекъсната за 36 минути. Намесила се е полиция, а футболистите са отказали да продължат, докато не бъде гарантирана сигурността на стадиона.

„При нас това брутално нападение се случи непосредствено преди началото на мача, в сектор точно пред двата отбора и съдиите, докато звучеше химнът на Лига Европа. Нашите футболисти са видели всичко това. Най-малкото са били уплашени. Как да играеш, след като видиш какво се случва с твоите привърженици? Това също е психологически натиск върху отбора“.

Батков коментира и поведението на ръководството на „Левски“, като заяви, че на негово място би взел категорично решение отборът да напусне терена

„Не искам да се хваля или да се правя на герой, но ако аз бях президент, при тази ситуация щях да изведа отбора. Без въобще да ми пука. Нека да ме наказват. Безопасността на стадиона е задължително условие, за да се проведе спортно събитие. А такава очевидно нямаше“.

Батков постави под съмнение и обясненията на клуба, че на полувремето е имало разговори за евентуално прекратяване на срещата, но делегатът на УЕФА не е установил нарушения.

„Това просто не е възможно и не е сериозно. Делегатът седи на главната трибуна, там, където е отборът, и вижда всичко“.

Според Батков пострадалите привърженици имат право да потърсят отговорност от „Олимпик“ (Марсилия) за нанесените телесни повреди и претърпените неимуществени вреди. Той очаква и санкции от УЕФА, но изрази съмнение, че те ще бъдат достатъчно сериозни.

„УЕФА отдавна не е спортна конфедерация. Тя е една бизнес корпорация, при която парите са най-важни. „Олимпик“ е богат отбор, девет-десет пъти шампион на Франция. Има публика, пари, телевизионни права. Това е, което е важно за чиновниците в УЕФА“.

По негово мнение най-вероятно ще бъдат наложени финансова санкция и затваряне на сектор за следващ домакински мач. Не изключва и по-тежко наказание, свързано с лишаване от домакинство, но смята за малко вероятно френският клуб да бъде изваден от турнира или да бъде присъдена служебна победа на „Левски“.

Батков отправи критики и към отношението на клуба към привържениците, пътували с официалната делегация до Франция. По думите му групата е наброявала около 50 души, сред които е бил и неговият син. Той твърди, че четирима или петима от пътувалите са били бити, но не са получили необходимото внимание и медицинска помощ от клубния екип – нито на стадиона, нито по време на придвижването, нито при качването на самолета. По думите му привържениците са си помагали взаимно с аптечката на самолета, въпреки че клубът разполага с лекари, кинезитерапевти, медицинско оборудване и медикаменти.

„Тези хора не са случайни туристи, оказали се в самолета. Те са платили значителна сума, с която са спонсорирали полета. Но дори това не е най-важното. Те заслужават внимание и човешко отношение. Не е ли срамота?“, попита Батков.

Той подчерта, че привържениците са най-важният елемент от съществуването на един футболен клуб.

„Ако няма публика, какво е „Левски“? Привържениците са най-важният елемент в клуба. Това са стотици хиляди хора, които го обичат, живеят с него, радват се при успехите и страдат при неуспехите“.

По отношение на евентуалните оставки в ръководството Батков посочи, че хората, които са поели отговорността да управляват клуб с подобна история и обществено значение, трябва да имат смелостта да вземат категорични решения и да защитават привържениците.

Батков е категоричен, че „Левски“ има особено място в българското общество и е сред символите, които могат да обединяват хората отвъд политическите различия.

„Левски, след името България, знамето и химна, е нещото, което обединява най-много хора. Тук няма партии и разни перикети, които се правят на политици. Футболният клуб е дълбоко в сърцата на хората и това не е случайно“.

Той подчерта и символиката на името, което носи клубът.

„Ние носим името на най-великия българин – не само като историческа личност, но и като морал, като възгледи. Това е моралът на нашия народ. Винаги сме били родени от народа и рожба на народа“.