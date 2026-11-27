Българският футболен съюз (БФС) поиска да бъдат предоставени докладите на официалните лица на УЕФА, записите от охранителните камери и цялата документация, свързана с организацията по сигурността на двубоя между Марсилия и Левски от Лига Европа.

Марсилия е заплашен от сериозни санкции след побоя над фенове на Левски

От БФС са изпратили официално писмо до европейската футболна централа, Френската футболна федерация и Марсилия. В него се настоява за цялостно разследване на случилото се както на стадиона, така и извън него, установяване на пропуските в организацията на сигурността и идентифициране на всички участници в нападенията срещу българските привърженици.

Сред конкретните искания на футболната ни централа са запазване на видеозаписите, предоставяне на документацията по сигурността и изясняване на действията на стюардите, охранителите и официалните лица. БФС настоява също да получи подробна информация за решенията на делегата на УЕФА по време на срещата.

От централата подчертават, че поддържат постоянна комуникация с всички замесени институции и настояват за най-строги наказания за виновните.

Цялата позиция на БФС: