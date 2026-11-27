Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) и службата за вътрешна сигурност „Шин Бет“ проведоха съвместна операция в четвъртък вечерта, при която бяха поразени няколко обекта в различни части на ивицата Газа.

Според официалната информация при въздушните удари са унищожени четири склада за оръжие, използвани от военното крило на палестинската организация „Хамас“.

В съоръженията са били съхранявани различни видове въоръжение, както и промишлени стругове, за които израелските власти твърдят, че са служили за производство и подготовка на средства за нападения срещу израелските военни.

Преди началото на операцията израелските сили са отправили предупреждения за евакуация с цел ограничаване на опасността за цивилното население.

По време на атаките са използвани високоточни боеприпаси, а операцията е била съпроводена с въздушно наблюдение за ограничаване на съпътстващите щети.

От израелските сили за сигурност заявиха, че ще продължат действията си срещу военната инфраструктура на „Хамас“ в ивицата Газа и няма да допуснат възстановяване на военния ѝ потенциал или натрупване на въоръжение, което може да застраши израелските военнослужещи.