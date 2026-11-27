Сдружение „Сини сърца“ поиска оставките на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен и генералния консул в Лион Надя Живкова-Ванева заради липсата на адекватна реакция след нападението над привърженици на Левски във Франция.

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Искането е отправено в отворено писмо до министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова. От организацията смятат, че двете дипломатически представителки не са защитили достатъчно добре интересите на българските граждани преди, по време и след двубоя между Марсилия и Левски от Лига Европа.

Пред БНТ Мирей Мартен заяви, че френската полиция е реагирала незабавно при нападенията на „Велодром“, а пред NOVA изрази мнение, че са били предприети максималните възможни мерки за сигурност. Почетният консул съобщи също, позовавайки се на информация от френската полиция, че част от българските привърженици са отправяли нацистки жестове.

Надя Живкова-Ванева пък заяви пред NOVA, че в дипломатическата мисия няма информация за тежко пострадали българи, въпреки разпространените сведения за привърженик на Левски с черепно-мозъчна травма. Генералният консул все пак осъди нападенията и настоя френските власти да изяснят обстоятелствата около тях.

„Страхът да се потърси отговорност на френската държава, местните власти, полицията и домакините от „Олимпик“ Марсилия е една от причините да ни третират като втора ръка хора“, се казва в отвореното писмо.

От организацията съобщават още, че следят състоянието на своя член Велислав Велков, който по първоначална информация е сред най-тежко пострадалите български привърженици при безредиците във Франция.

Цялата позиция на сдружението по-долу тук.