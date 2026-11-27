Видеозапис от автомобилна камера показва тревожна ситуация на пътя в пловдивсото село Строево, която предизвика множество реакции и предупреждения в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как велосипедист се движи срещу автомобила, приближава се до него, а в непосредствена близост до колата човек внезапно се оказва на пътното платно и пада пред камерата.

Подобни случаи предизвикват все по-голямо безпокойство сред шофьорите.

Схемата, за която разказват потребители в социалните мрежи, е позната: човек се хвърля или внезапно излиза пред движещ се автомобил, след което създава впечатление, че е бил блъснат. Впоследствие водачът може да бъде поставен под натиск да плати определена сума, за да не се стига до полиция, скандали или проблеми със закона.

В конкретния случай наличието на видеорегистратор се оказва особено важно. Именно записът позволява да се види последователността на събитията и да се прецени какво се случва в действителност. Без подобно доказателство шофьорът би могъл да се окаже в изключително неприятна ситуация, в която думите на участниците да се окажат единственото основание за установяване на случилото се.

Видеото предизвика оживена дискусия във Фейсбук.

Много от потребителите обръщат внимание именно на факта, че автомобилът разполага с камера. „Хубаво, че имаш камера, Стефчо!“, пише Стоян Петров.

Друг потребител също подчертава значението на записа: „Добре, че е видеорегистратора, иначе върви доказвай".

Тези реакции показват основното притеснение на шофьорите – как биха могли да докажат, че не са виновни, ако попаднат в подобна ситуация и нямат видеозапис.

Особено интересни са коментарите, в които хора споделят за предупреждения за подобни случаи и на други места в пловдивско.

Потребител призовава за повишено внимание и посочва квартал „Парчевич“ в Раковски.

По думите му там също са били отправяни предупреждения за мъж, който прави подобни неща.

„Да се внимава и в Раковски, кв. Парчевич. Предупредиха ни…".

Предупреждението предизвиква незабавна реакция от друга потребителка. „Ужас! Често си ходя там, ще знам да внимавам. Благодаря много!“.

Потребители споделят опасения и предупреждения за подобни ситуации, включително в други населени места.

Ако умишленото инсцениране на произшествия с цел получаване на пари бъде доказано, става дума за изключително сериозен проблем. Освен финансовата загуба за потърпевшите, подобно поведение създава реална опасност за живота и здравето на всички участници в движението. Една внезапна маневра, хвърляне пред автомобил или опит за предизвикване на сблъсък може да завърши с тежки травми. Водачът също може да загуби контрол над автомобила, да направи рязка маневра или да предизвика верижна катастрофа, опитвайки се да избегне удара. Затова при подобна ситуация шофьорите не трябва да се поддават на натиск и да уреждат случая с плащане на пари на място. Най-разумната реакция е незабавно да се подаде сигнал на телефон 112, да се изчака полицията и да се запазят всички налични записи от видеорегистратори. Важно е да бъдат установени свидетели и да не се предприемат действия, които могат да компрометират доказателствата.