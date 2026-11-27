Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев отхвърли спекулациите, че има амбиции да стане следващият главен прокурор на България.

„Нямам такива амбиции и желания, за да има такъв вариант“, заяви той в отговор на журналистически въпрос.

По повод арестите на общински съветници от ГЕРБ в Хасково Демерджиев потвърди, че операцията е на Европейската прокуратура. По думите му ГДБОП е действала по нейно разпореждане, а българските служби оказват съдействие по разследването.

От ТАРАЛЕЖ припомняме, че по-рано днес министърът поиска спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес след нападението срещу привърженици и представители на „Левски“ в Марсилия. "Тази проява е недопустима и ще очаквам категорични мерки от страна на френската полиция", каза още Демерджиев.

По информацията, с която разполага Демерджиев, френските власти са готови да предприемат категорични мерки.