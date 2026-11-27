Иранските власти съобщиха за нова експлозия на петролен танкер в Ормузкия проток, предаде ДПА.

По информация на агенция Тасним, която се позовава на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, два танкера са направили опит да преминат през протока в района северно от Обединените арабски емирства.

Според иранските данни единият плавателен съд е попаднал на морска мина, докато другият е променил курса си и се е оттеглил. Към момента съобщенията не са потвърдени от независими източници.

Междувременно експерти изразяват съмнения, че последните експлозии в района са причинени от морски мини. Сред възможните обяснения са атаки с ирански безпилотни апарати или крилати ракети.

В ноемврийски анализ на проекта „Критични заплахи“ (CTP), съвместна инициатива на базираните във Вашингтон Институт за изследване на войната и Американския институт за предприемачество, също се поставя под въпрос дали Иран действително е успял да минира южната част на Ормузкия проток.

Войната между Израел, САЩ и Иран започна в края на февруари. В отговор Техеран на практика блокира корабоплаването през стратегическия морски маршрут за продължителен период, използвайки заплахи и нападения срещу плавателни съдове.

Американските въоръжени сили предприемат действия за възстановяване на търговския трафик на петрол и втечнен природен газ, включително чрез осигуряване на военен ескорт на граждански кораби.