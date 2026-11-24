Два петролни танкера са се запалили рано тази сутрин в Ормузкия проток, след като са се натъкнали на морски мини. Това съобщи иранската армия в изявление, разпространено от държавните медии и цитирано от Ройтерс.

По-рано иранската телевизия „Прес Ти Ви“ съобщи за три танкера, обхванати от огън след предполагаем удар в морски мини. Плавателните съдове са били определени от Техеран като „нарушители“.

Междувременно главнокомандващият иранската армия Амир Хатами заяви, че ограниченията в стратегическия воден път ще се затягат. „Ормузкият проток ще бъде все по-затворен с всеки изминал ден, а условията за противника ще стават все по-тежки“, предупреди той.

Инцидентът е поредната ескалация около Ормузкия проток, който Иран постави под свой контрол след началото на войната през февруари.