Открити са над 13 600 облекла, обувки и други артикули с обозначения на световноизвестни марки, задържани от митническите служители на граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Лесово – Хамзабейли.

Имитациите на известни марки са открити при две проверки на товарни автомобили, пътуващи от Турция към държави в Европейския съюз, предава dariknews.

Първият случай е от 19 ноември, когато са открити 7148 спортни екипи, якета, портфейли и обувки с лога на луксозни търговски марки. Инспекторите установили, че стоките са щели да пътуват от Турция за Унгария. Втората проверка е била на 17 ноември. Тогава са открити 6506 якета, блузи и чорапи, които са били превозвани от Турция за Литва.

Общият брой на задържаните артикули е 13 654. Те са иззети заради основателни съмнения за нарушаване на права върху интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция „Митници“.