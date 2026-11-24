Турските власти проведоха мащабна операция срещу незаконните залагания, измамите и прането на пари, при която бяха задържани 245 души в няколко части на страната.

Акциите са осъществени в рамките на пет отделни разследвания под ръководството на прокуратурите в Афионкарахисар и Денизли в Егейския регион, Сакаря в Северозападна Турция и Самсун в Черноморския регион.

Според информация на телевизия ТРТ Хабер разследващите са установили финансови операции на обща стойност около 471,76 милиона евро. За арест са били издирвани общо 322 души, като 245 от тях вече са задържани. Издирването на останалите заподозрени продължава.

В рамките на операцията в окръг Сакаря е била атакувана и престъпна група, известна с името „Ярамазлар“ (Yaramazlar – „непослушните“). При действията срещу нея са арестувани 79 души.

Информацията за операцията беше съобщена от турския министър на правосъдието Акън Гюрлек в социалните мрежи.