Организираме протест в подкрепа на Благомир Коцев пред централата на ТИМ на ул. „Раковски“ 103 в София утре от 18:00 ч. Протест ще има и във Варна – пред Общината, откъдето ще тръгне шествие до хотела на Дънката“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

ТАРАЛЕЖ припомня - в понеделник вечерта Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна е взела решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“.

Един от представителите на ПП в ОИК е подкрепил отстраняването на Коцев.

Василев каза, че ПП е направила опит да подмени свой представител в Общинската избирателна комисия (ОИК) преди няколко седмици, но неуспешно.

„Пожелаваме успех, защото ние се опитахме да оттеглим един човек, излъчен още 2023 г. от „Продължаваме промяната“ в Общинската избирателна комисия, и отговорът от ЦИК беше, че въпросният човек трябва да се съгласи сам, за да бъде оттеглен“, обясни Василев.

Той уточни, че въпросният представител на последните избори е участвал в Районната избирателна комисия от квотата на „Прогресивна България“.

„Така че очевидно не представлява „Продължаваме промяната“ в тази комисия“, категоричен бе лидерът на ПП.

„Ние се опитахме да го изтеглим от комисията и да го подменим с друг член на комисията, но ЦИК ни отговори, че трябва негово писмено съгласие. Такова не дойде. Днес мисля, че видяхме защо“, заяви Асен Василев.