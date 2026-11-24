Новият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да започне работа с готовност да признае проблемите в съдебната система и да осигури повече прозрачност . Около това мнение се обединиха избраните от парламентарната квота членове на съвета проф. Екатерина Салкова-Гетова и Петьо Славов пред Нова телевизия.

„Всички очакваме новият ВСС вече да си отвори очите. Няма да ни е лесно, но се надяваме поне в този мандат да има консенсус, че всички неправди трябва да бъдат поправени“, заяви Салкова-Гетова.

Петьо Славов определи като положителен знак провеждането на публичен и прозрачен конкурс за членовете от парламентарната квота. По думите му процедурата е продължила три месеца, а информацията за кандидатите е достъпна за всички граждани. „Всеки един от нас ще декларира добри намерения, но делата са тези, които ще покажат какви сме всъщност“, коментира той.

Сред първите задачи на новия състав ще бъде да се запознае в детайли с работата на досегашния съвет. Според Салкова-Гетова решаването на натрупаните проблеми изисква първо те да бъдат признати, а след това да се гарантира публичност за случващото се в системата.

По казуса с градския прокурор на София Емилия Русинова Салкова-Гетова заяви, че би подкрепила дисциплинарното ѝ отстраняване, ако бъдат установени данни за нарушения. Тя уточни, че общите пътувания с Петьо Петров, известен като Еврото, сами по себе си не доказват дисциплинарно провинение и са необходими конкретни доказателства. Славов подчерта, че ВСС не може да изземва функциите на прокуратурата, а трябва да създава условия съдът и държавното обвинение да работят нормално. Двамата коментираха и предстоящия избор на главен прокурор. Според Салкова-Гетова кандидатът трябва да бъде почтен професионалист с високи знания, култура и възпитание, без прекомерно его. Тя заяви, че не е чувала от друг източник освен медиите, че Иван Демерджиев може да се кандидатира, и не вярва това да се случи, докато той е действащ министър.

Славов посочи, че не по-малко важен е изборът на председател на Върховния административен съд. Салкова-Гетова допълни, че обвинител номер едно трябва да дава пример за професионализъм и почтеност, тъй като поведението му влияе върху цялата система.