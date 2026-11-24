Изпълняващият длъжността президент на Сърбия Александър Чупич няма да участва в срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани, която ще се проведе в сряда в Брюксел. Това съобщи самият той пред регионалната телевизия N1.

Като причина за отсъствието си Чупич посочи, че процедурата по встъпването му в длъжност като председател на сръбския парламент и временно изпълняващ функциите на държавен глава все още не е приключила.

Той обясни, че на този етап основното му внимание е насочено към вътрешнополитическите задачи. Сред тях е и насрочването на предсрочни президентски избори, които по предварителна информация се очаква да се проведат на 27 декември.

Преди дни Чупич проведе среща с ръководителя на Делегацията на Европейския съюз в Сърбия Юлиан Васал. По време на разговора той увери, че новото сръбско ръководство отдава сериозно значение на отношенията с Брюксел.

Чупич подчерта, че сътрудничеството с ЕС и напредъкът по ключовите реформи остават сред основните приоритети на Белград.