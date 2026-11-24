ЦСКА проявява сериозен интерес към един от най-перспективните млади футболисти на Ботев Пловдив Самуил Цонов. 18-годишният нападател привлече вниманието на спортно-техническия щаб на „армейците“ с представянето си при зрелищното равенство 3:3 между двата отбора на стадион „Христо Ботев“.

Ботев Пловдив и ЦСКА си размениха шест гола в дерби с обрат и червен картон

Юношата на „канарчетата“ реализира две попадения във вратата на ЦСКА само в рамките на шест минути през първото полувреме. Изявите му са направили силно впечатление на треньора Маркус Гиздол и неговия екип, които вече следят развитието на младия футболист.

Според информацията на „Тема Спорт“, столичният клуб е готов да предприеме стъпки за привличането на Цонов още през зимния трансферен прозорец. Идеята е нападателят да бъде закупен от Ботев, но да остане под наем в пловдивския тим до края на настоящия сезон. Така той би се присъединил към ЦСКА през лятото.

Новото правило на БФС е сред основните причини за интереса

Една от причините ЦСКА да насочи вниманието си към 18-годишния нападател е предстоящата промяна в изискванията на Българския футболен съюз. От следващия сезон всеки отбор в елита ще трябва да започва мачовете си с поне един български футболист до 21 години сред титулярите.

Цонов попада в необходимата възрастова категория и може да се превърне в дългосрочно решение на този проблем за „червените“.

През настоящата кампания ЦСКА използва Теодор Иванов и Петко Панайотов, за да изпълнява изискванията за млади български футболисти. От следващия сезон обаче те няма да отговарят на новите критерии, което означава, че клубът ще трябва да потърси поне две нови опции.

Цонов вече има четири гола в Първа лига

Самуил Цонов е продукт на школата на Ботев Пловдив и постепенно се утвърждава в представителния отбор. През настоящия сезон 18-годишният нападател вече има четири попадения в Първа лига.

Двата му гола срещу ЦСКА показаха част от качествата му пред погледа на един от потенциалните му бъдещи работодатели. Младият футболист се отличава и с отлични физически данни и е висок 192 сантиметра. Евентуалният трансфер би бил поредната сделка между двата клуба. През последните години ЦСКА вече привлече от Ботев Пловдив Джеймс Ето'о и Андрей Йорданов.

Засега няма официално потвърждение за започнали преговори, но Самуил Цонов изглежда като една от опциите, които ЦСКА разглежда за подсилване на българското си ядро.