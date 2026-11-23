ЦСКА запази серията си без загуба след драматичното 3:3 като гост на Ботев Пловдив в 15-ия кръг на Първа лига. “Армейците” изоставаха с 0:2 на почивката, но през второто полувреме обърнаха резултата до 3:2. Домакините изравниха още в следващата атака и двата отбора си поделиха точките.

Преди паузата за националните отбори 24 тима в европейските първенства бяха без поражение. След последния кръг броят им намаля до 21. Ред Бул Залцбург загуби от Аустрия Виена, Брунос Магпайс отстъпи пред Линкълн Ред Импс в Гибралтар, а Фолгоре допусна първото си поражение срещу Ла Фиорита в Сан Марино.

Най-много шампионатни мачове без загуба от началото на сезона има уелският Дъ Ню Сейнтс със 17, следван от сръбския Цървена звезда с 16. ЦСКА дели третото място с Дунайска Стреда, Славия Прага и Мидтиланд. Четирите отбора имат по 15 срещи без поражение.

Арменският Пюник е без загуба в 14 мача, а люксембургският УНА Щрасен - в 13. Лацио, Рома и белгийският Юнион Сен Жилоа имат по 12 двубоя без поражение. Порто е единственият от 21-те отбора с пълен актив, след като спечели всичките си 11 срещи в португалското първенство.

Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд и Макаби Тел Авив са изиграли по 10 мача без загуба. С по девет са Санта Колома и Интер Ескалдес от Андора, Линкълн Ред Импс и Сейнт Джоузефс от Гибралтар, както и Тре Пене и Ла Фиорита от Сан Марино.