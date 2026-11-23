Бюджетът на Варна за тази година беше приет на заседание на Общинския съвет, предава БТА.

Общият обем на средствата възлиза на 383,3 милиона евро, а 212 милиона са делегираните от държавата. Очаква се постъпленията от местните данъци да и такси да достигнат 171,3 милиона евро, а бюжетът със средства от европейски програми е 52,7 милиона.

По време на заседанието стана ясно, че по-голямата част от средствата вече са похарчени, като на своите предходни заседания Общинският съвет даваше съгласие за отпускане на пари за различните сфери до приемането на план-сметката.

Приетият бюджет е с 8,46 млн. евро повече спрямо внесения първоначален проект през август.

За средствата за образование са близо най-големите разходи - 158,6 милиона евро, което е над 41 процента от общия бюджет на общината. За здравеопазването съветниците гласуваха 29,5 милиона евро. В почти същия размер са и парите за системата на социалното подпомагане.

Капиталовата програма е малко над 92,7 милиона евро, като близо 49 милиона са от бюджета, а останалите - от различни финансови европейски програми и проекти.