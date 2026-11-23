Общинският съвет във Варна прие бюджета на града за годината
С обем от 383,3 милиона евро беше приет бюджетът на Варна
Бюджетът на Варна за тази година беше приет на заседание на Общинския съвет, предава БТА.
Общият обем на средствата възлиза на 383,3 милиона евро, а 212 милиона са делегираните от държавата. Очаква се постъпленията от местните данъци да и такси да достигнат 171,3 милиона евро, а бюжетът със средства от европейски програми е 52,7 милиона.
По време на заседанието стана ясно, че по-голямата част от средствата вече са похарчени, като на своите предходни заседания Общинският съвет даваше съгласие за отпускане на пари за различните сфери до приемането на план-сметката.
Приетият бюджет е с 8,46 млн. евро повече спрямо внесения първоначален проект през август.
За средствата за образование са близо най-големите разходи - 158,6 милиона евро, което е над 41 процента от общия бюджет на общината. За здравеопазването съветниците гласуваха 29,5 милиона евро. В почти същия размер са и парите за системата на социалното подпомагане.
Капиталовата програма е малко над 92,7 милиона евро, като близо 49 милиона са от бюджета, а останалите - от различни финансови европейски програми и проекти.