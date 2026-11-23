Всяка година при снеговалежите с приоритет започва почистването на улиците с масовия градски транспорт. Това заяви на брифинг Николай Неделков, зам.-кмет по екологията на София.

"Тази година отново наш приоритет ще бъде градският транспорт да върви редовно по всички линии, така че гражданите да не изпитват неудобство при предвижване в рамките на града", каза Неделков.

По думите му също така междуградските пътища, част от общинската мрежа, са с приоритет, след това естествено ще започнат и обработките във вътрешнокварталните улици.

"Най-трудните участъци са в районите с планинско разположение. Винаги първите снеговалежи започват в районите Банкя, Овча Купел, Витоша, Панчарево, така че и тази зима очакваме първите снеговалежи да са там", каза Неделков.

Той добави, че готовността на фирмите, които чистят, е налице.

„Подготовката за зимното почистване на София е започнала още през октомври. Проверени са готовността на почистващите фирми и наличната техника, а при снеговалеж в града ще действат 50 предварително определени стоянки, от които машините да могат по-бързо да започнат работа", каза Неделков.

„Проверихме повече от 400 автомобила и специализирана техника, от които 170 са снегорини“, съобщи директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов. По думите му са осигурени и над 23 000 тона специализирани смеси за обработка на заледени и замръзнали участъци, както и над 5 тона пясък за пътищата към Витоша.