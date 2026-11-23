Разследват заплахи срещу автотехнически експерт по делото за смъртта на 12-годишната Сияна.

Прокуратурата в Плевен наблюдава досъдебно производство, образувано от ГДБОП при МВР за извършена принуда чрез употреба на заплашване, свързана с работата на автотехнически експерт по делото за катастрофата, при която загина детето, уточнява dariknews.

"Деянието е извършено на 17 февруари в Плевен. Сигналът за него е подаден в ГДБОП", съобщиха от обвинението.

Разследването е започнало на 20 ноември с претърсване и изземване от разследващи полицаи от ГДБОП в имот в Сливен. Открити са вещи, които имат отношение към предмета на делото - лаптоп, флаш-памет, документи и мобилен телефон.

След приключване на следственото действие Районната прокуратура в Плевен е уведомена за образуването на досъдебното производство.

Разследването по делото продължава под ръководството на прокуратурата. Извършват се разпити на свидетели, огледи на веществени доказателства и предстои назначаване на експертизи.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до 6 години.

Бащата на Сияна бе коментирал обиска в дома на автоексперта, изготвил техническата експертиза по делото за смъртта ѝ в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".