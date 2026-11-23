56 столични училища получават средства за ремонти
Столична община одобри 648 389 евро за подобряване на училищната база, като седем учебни заведения останаха без финансиране
Общо 648 389 евро са одобрени за ремонтни дейности в 56 общински училища в София. Средствата са разпределени между учебни заведения в 23 столични района, става ясно от официален протокол на комисия към Столична община, публикуван на 20 ноември.
Финансирането е предназначено за подобряване на материално-техническата база, включително ремонти на покриви, отстраняване на течове, обновяване на отоплителни инсталации и санитарни помещения, както и обособяване на допълнителни класни стаи.
Най-много средства са одобрени за училищата в район "Люлин" - 64 025 евро. Следват "Нови Искър" с 57 289 евро, "Искър" с 47 665 евро, "Красно село" с 47 608 евро и "Кремиковци" с 46 098 евро.
Сред предвидените дейности е авариен ремонт на отоплителната система в 40. СУ "Луи Пастьор" в район "Люлин", за който са отпуснати 12 000 евро. За обновяване на вътрешната отоплителна инсталация в 33. ОУ "Санкт Петербург" са одобрени 11 146 евро.
В район "Панчарево" 200. ОУ "Отец Паисий" ще получи 12 000 евро за авариен ремонт, включващ премахване на опасни корнизи и възстановяване на фасадата на училищната сграда.
По 12 000 евро са предвидени и за преустройство на складово помещение в допълнителна класна стая в 50. ОУ "Васил Левски", както и за ремонт на учебни помещения и библиотеката в 23. СУ "Фредерик Жолио-Кюри".
Средства са одобрени и за ремонт на северната фасада на плувния басейн в 88. СУ "Димитър Попниколов" в район "Овча купел". В 176. ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" в "Нови Искър" е предвидено изграждането на система за пречистване на въздуха. За всяка от двете дейности са отпуснати по 12 000 евро.
Комисията е отказала финансиране на седем училища. Сред посочените причини са заявления, подадени след определения срок, непълна документация и наличие на преходен остатък над допустимия размер.
Сред учебните заведения, чиито искания не са одобрени, са 6. ОУ "Граф Игнатиев" в район "Средец", 116. ОУ "Паисий Хилендарски" в "Кремиковци" и 47. СУ "Христо Груев Данов" в "Триадица".
Решението за разпределяне на средствата е взето на заседание на комисията на 11 ноември 2026 г. В публикувания протокол са посочени одобрените суми и предназначението им, но не са определени конкретни срокове за приключване на ремонтните дейности.