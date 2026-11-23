Общо 648 389 евро са одобрени за ремонтни дейности в 56 общински училища в София. Средствата са разпределени между учебни заведения в 23 столични района, става ясно от официален протокол на комисия към Столична община, публикуван на 20 ноември.

Финансирането е предназначено за подобряване на материално-техническата база, включително ремонти на покриви, отстраняване на течове, обновяване на отоплителни инсталации и санитарни помещения, както и обособяване на допълнителни класни стаи.

Най-много средства са одобрени за училищата в район "Люлин" - 64 025 евро. Следват "Нови Искър" с 57 289 евро, "Искър" с 47 665 евро, "Красно село" с 47 608 евро и "Кремиковци" с 46 098 евро.

Сред предвидените дейности е авариен ремонт на отоплителната система в 40. СУ "Луи Пастьор" в район "Люлин", за който са отпуснати 12 000 евро. За обновяване на вътрешната отоплителна инсталация в 33. ОУ "Санкт Петербург" са одобрени 11 146 евро.

В район "Панчарево" 200. ОУ "Отец Паисий" ще получи 12 000 евро за авариен ремонт, включващ премахване на опасни корнизи и възстановяване на фасадата на училищната сграда.

По 12 000 евро са предвидени и за преустройство на складово помещение в допълнителна класна стая в 50. ОУ "Васил Левски", както и за ремонт на учебни помещения и библиотеката в 23. СУ "Фредерик Жолио-Кюри".

Средства са одобрени и за ремонт на северната фасада на плувния басейн в 88. СУ "Димитър Попниколов" в район "Овча купел". В 176. ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" в "Нови Искър" е предвидено изграждането на система за пречистване на въздуха. За всяка от двете дейности са отпуснати по 12 000 евро.

Комисията е отказала финансиране на седем училища. Сред посочените причини са заявления, подадени след определения срок, непълна документация и наличие на преходен остатък над допустимия размер.

Сред учебните заведения, чиито искания не са одобрени, са 6. ОУ "Граф Игнатиев" в район "Средец", 116. ОУ "Паисий Хилендарски" в "Кремиковци" и 47. СУ "Христо Груев Данов" в "Триадица".

Решението за разпределяне на средствата е взето на заседание на комисията на 11 ноември 2026 г. В публикувания протокол са посочени одобрените суми и предназначението им, но не са определени конкретни срокове за приключване на ремонтните дейности.