Мащабна акция в цялата страна срещу фалшиви ТЕЛК решения. Според източници на БНТ до момента са задържани 14 души. От тях четирима са лекари, петима са посредници и двама души са с издадени фалшиви телкове.

Акцията се провежда в три области София, Разград и Враца (в района на Мездра).

В Първа градска болница в София тази сутрин униформени влязоха в комисията за ТЕЛК.

Акцията е в отговор на данни за мащабно злоупотреби с ТЕЛК, ощетили хазната с огромни средства.

Изземват се компютри и документи от разследващите.

Пред БНТ дама обясни, че това не е акция, а "обикновена рутинна проверка, за която нямат резултати.

През октомври вътрешният министър Иван Демерджиев анонсира предстоящи акции по линия на ТЕЛК. Още тогава Демерджиев заяви, че в цели области на страната издаването на решения за инвалидност се е превърнало в начин на препитание.