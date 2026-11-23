Синоптиците предупреждават за опасно време днес, като в цялата страна е обявен жълт или оранжев код за силен вятър.

В отделни райони поривите могат да достигнат 115 км/ч, създавайки риск от паднали клони и дървета, повреди по леки конструкции и затруднения в движението.

Оранжев код е в сила за редица области, сред които София, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и други.

От 112 съветват гражданите да прибират саксии, мебели и други незакрепени предмети от балкони и тераси, както и да затварят добре прозорците и вратите.

При силни пориви трябва да се избягват дървета, паркове, открити пространства, строителни обекти и електропроводи.

Шофьорите трябва да намалят скоростта, да спазват по-голяма дистанция и да бъдат особено внимателни около мостове, тунели и тежкотоварни автомобили.

При влошаване на условията водачите се съветват да спрат на безопасно място и да изчакат преминаването на силния вятър.