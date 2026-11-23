Международен екип от астрономи откри нови доказателства за възможното съществуване на неизвестна досега планета в покрайнините на Слънчевата система. Хипотетичното небесно тяло, наречено Планета X2, може да има маса между една и две земни маси. Според учените гравитационното му влияние би могло да обясни необичайните орбити на някои ледени обекти отвъд Нептун.

Външните граници на познатата Слънчева система се простират далеч отвъд орбитата на Нептун, където се намира поясът на Кайпер. В този отдалечен и слабо осветен район се движат множество ледени тела, които трудно могат да бъдат наблюдавани от Земята.

С усъвършенстването на телескопите астрономите успяват да откриват все повече транснептунови обекти и да проследяват движението им. Наблюденията обаче разкриват особености, които не могат да бъдат обяснени изцяло с гравитационното влияние на известните планети.

Учените са установили две групи обекти с необичайни характеристики. Едните се движат по силно наклонени орбити, а другите остават на изключително голямо разстояние от Слънцето дори в най-близката точка от траекторията си.

„Това е малко като отпечатъци в снега. Те ви казват, че някой, когото не сте очаквали, е бил там“, коментира пред научния портал Science Alert планетарният учен Джонти Хорнър от Университета на Южен Куинсланд.

За да проверят възможните обяснения, астрономите Патрик София Ликавка от Университета на Южен Куинсланд и японския университет „Киндай“, Педро Бернардинели от Университета на Вашингтон и Джонти Хорнър създали подробни компютърни модели. Симулациите проследили развитието на външната част на Слънчевата система в продължение на 4,5 милиарда години, включително формирането и преместването на гигантските планети до сегашните им орбити.

Изследователите сравнили резултатите от модели, включващи само четирите известни гигантски планети, с такива, в които добавили още едно небесно тяло. Именно вторият вариант възпроизвел по-добре част от наблюдаваните необичайни орбити на отдалечените ледени обекти.

Според резултатите, публикувани в научното списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, най-добро съответствие показва хипотетична планета с маса между една и две земни маси. Тя би се движила по силно отдалечена орбита с голяма полуос между 350 и 500 астрономически единици, като никога не би се приближавала на по-малко от 200 астрономически единици от Слънцето.

„Ако тази планета съществува, тя би могла да промени начина, по който разбираме историята на нашата Слънчева система и как най-отдалечените ѝ обекти са получили толкова необичайни орбити“, заяви Ликавка.

Хипотезата за Планета X2 се различава от теорията за Деветата планета, която се опитва да обясни други аномалии в движението на телата във външната част на Слънчевата система. Според анализ от 2025 г. предполагаемата Девета планета има маса около 4,4 пъти по-голяма от тази на Земята и орбита с голяма полуос приблизително 290 астрономически единици.

Тъй като двете хипотези се основават на различни групи наблюдавани обекти, учените не изключват възможността и двете планети да съществуват. Възможно е обаче само едната да е реална или нито една от тях да не бъде открита.

Астрономите предполагат, че ако Планета X2 действително съществува, тя може да е възникнала значително по-близо до Слънцето. В ранните етапи от развитието на планетните системи гравитационните взаимодействия между големите небесни тела могат да променят орбитите им и да изтласкат някои от тях към далечните краища на системата.

Засега обаче компютърните модели не съвпадат напълно с всички налични наблюдения. Симулациите успяват да възпроизведат част от характеристиките на обектите, открити в рамките на проекта Dark Energy Survey, но разпределението на орбитите им все още се различава от действителните данни.

Хорнър подчертава, че ограничената извадка от известни транснептунови обекти и сложната история на Слънчевата система не позволяват да се очаква пълно съвпадение на този етап. Въпреки това резултатите дават отправна точка за следващи изследвания.

Нови възможности за проверка на хипотезата предоставя обсерваторията „Вера К. Рубин“ в Чили. Нейният мощен телескоп е предназначен да открива голям брой досега неизвестни обекти в отдалечените части на Слънчевата система. Повече наблюдения ще позволят на астрономите да проверят дали необичайните орбити действително се дължат на гравитацията на неизвестна планета и евентуално да открият самото небесно тяло.