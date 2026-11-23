Учени разработиха електронен гребен, който може да предложи нов подход в борбата с наследствения косопад. Устройството, наречено Detangle, комбинира електрическа стимулация с целенасочено доставяне на терапевтични вещества директно до космените фоликули.

Технологията е представена в изследване, публикувано през 2026 г. в научното списание Nature Communications. Идеята е гребенът да се използва при обичайното разресване на косата, което би направило евентуалното лечение по-лесно за прилагане в ежедневието.

Андрогенетичната алопеция, известна още като наследствен косопад, засяга над 1,5 милиарда души по света. Състоянието води до постепенно изтъняване на косата и загуба на космени фоликули. Сегашните методи за лечение имат редица ограничения – лекарствата за перорален прием могат да предизвикат нежелани ефекти в организма, а препаратите за директно нанасяне върху скалпа невинаги достигат в достатъчна концентрация до фоликулите.

Detangle представлява електронен гребен, чиито зъбци са оборудвани с електроди и модули за доставяне на активни вещества. Устройството генерира електрическо поле, което подпомага проникването на терапевтичните молекули в космените фоликули. Според изследователите дълбочината на проникване е приблизително девет пъти по-голяма спрямо стандартното повърхностно приложение.

Системата съчетава няколко механизма на действие. Електрическите импулси стимулират активността на фоликулите, а едновременно с това се доставят две терапевтични съставки. Едната подпомага производството на протеин, участващ в образуването на кръвоносни съдове, а другата потиска ензим, свързан с образуването на хормони, допринасящи за косопада.

Обещаващи резултати, но засега само при мишки

При лабораторни експерименти с мишки, страдащи от андрогенетична алопеция, устройството показва значителни резултати. Според публикуваните данни възстановяването на космената покривка достига почти 100% при използването на Detangle, докато при стандартно локално лечение с миноксидил показателят е около 70%.

Резултатите са отчетени в рамките на едномесечно наблюдение. Изследователите смятат, че съчетаването на електрическа стимулация и прецизно доставяне на активни вещества позволява въздействие върху няколко биологични механизма, участващи в развитието на косопада.

Въпреки обнадеждаващите резултати технологията все още е в експериментален етап. Тя не е преминала клинични изпитвания при хора, поради което засега няма доказателства, че ще бъде също толкова ефективна и безопасна при пациенти.

Предстоят допълнителни изследвания, преди Detangle да може да бъде разглеждан като реална терапевтична алтернатива на съществуващите методи за лечение на наследствен косопад.

Проучването е проведено от международен екип от изследователи от научни и медицински институции в Китай и Хонконг.