Американският математик Левент Алпьоге, който работи в компанията Anthropic, разработчик на чатбота Claude, обяви, че с помощта на изкуствен интелект е открил доказателство на една от най-големите нерешени загадки в математиката – хипотезата на Риман, съобщават Франс прес и британският вестник „Гардиън“.

По думите на Алпьоге работата е продължила около шест седмици, през които той е използвал специална изследователска версия на Claude, която не е достъпна за широката публика. На 20 ноември математикът публикува четиристраничен документ, в който заявява, че съвместно с изкуствения интелект е разработил доказателство на хипотезата.

Резултатът обаче все още не е независимо потвърден от външни специалисти и предстои да бъде подложен на задълбочена проверка. Самият Алпьоге признава, че все още не е усвоил напълно всички математически аспекти на разработката и възнамерява да подготви подробно писмено изложение.

Вместо традиционна научна публикация той е предоставил формализирана версия на доказателството, написана на програмния език Lean. Той позволява математическите твърдения и логическите стъпки в едно доказателство да бъдат проверявани от компютър.

Хипотезата на Риман е формулирана през 1859 г. от германския математик Бернхард Риман и е свързана с разпределението на простите числа. Тя предполага, че всички нетривиални нули на дзета-функцията на Риман се намират върху определена вертикална права в комплексната равнина.

Въпросът остава нерешен повече от 160 години и е сред седемте задачи на хилядолетието, определени от Института по математика „Клей“ през 2000 г. За доказването на всяка от тях е предвидена награда от 1 милион долара.

Според правилата на института едно решение трябва да бъде публикувано в научно списание с независимо рецензиране и да издържи най-малко две години проверка от математическата общност.

От Anthropic все още не са представили официален коментар по твърдението. Междувременно математици определят евентуалното потвърждение на доказателството като събитие с изключително значение за науката, но подчертават, че предстои сериозна работа по проверката му.