Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес отправи изключително остри критики към президента на Ла Лига Хавиер Тебас по време на Общото събрание на клуба. Босът на испанския колос поиска оставката на своя опонент, определяйки поведението му като „морално отвратително и институционално недостойно“.

Рафаел Надал влезе в управата на Реал Мадрид с единодушна подкрепа

Повод за гнева на Перес станаха изказванията на Тебас, с които той сравни комуникационната политика на клубната телевизия Real Madrid TV с пропагандните механизми на нацисткия режим и министъра на пропагандата Йозеф Гьобелс.

„Тебас премина всички граници, когато сравни комуникацията на Реал Мадрид с пропагандните механизми, използвани от Гьобелс. Това е обида към милионите привърженици на Реал Мадрид и към паметта на жертвите на нацизма. Това е морално отвратително и институционално недостойно. Недостойно е, че до този момент господин Тебас все още не е подал оставка“, заяви Перес.

Флорентино отново атакува заради случая „Негрейра“

Конфликтът между двамата ръководители е свързан и с разследването за плащанията на Барселона към бившия заместник-председател на Съдийската комисия в Испания Хосе Мария Енрикес Негрейра. Перес отново настоя за пълно изясняване на случая, като подчерта, че той не засяга единствено Реал Мадрид, а целия испански футбол.

„Вероятно сме основната жертва на случая „Негрейра“, но става въпрос за възможна огромна измама, която засегна цялата система - както на национално, така и международно ниво“, заяви още президентът на „белите“.

Той припомни, че според информацията, с която разполага клубът, бившият номер две в испанското съдийство е получил над 8 милиона евро от Барселона в продължение на близо две десетилетия.

Перес изрази недоволство, че Реал Мадрид изглежда е единственият клуб, който активно настоява за разследване докрай. Според него Ла Лига и Испанската футболна федерация не са предприели необходимите действия, а мадридчани са били принудени сами да сезират УЕФА.

„Няма да спра, докато не бъдат изяснени всички отговорности“, категоричен бе той.

Реал Мадрид е подал жалба срещу Тебас

Флорентино Перес разкри още, че клубът е предприел официални действия срещу президента на Ла Лига заради неговите изказвания. Реал Мадрид е подал жалба до Висшия спортен съвет на Испания (CSD), който е поискал от Административния спортен съд (TAD) да разгледа дали поведението на Тебас представлява сериозно нарушение.

„Разногласията се решават с аргументи, а не с обиди. Затова подадохме жалба срещу Тебас“, обясни президентът на Реал Мадрид.

Перес завърши с категорично послание, че няма намерение да отстъпва в битката за изясняване на случая „Негрейра“ и за промени в управлението на испанското съдийство.