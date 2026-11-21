Рафаел Надал беше приет за член на Управителния съвет на Реал Мадрид на Общото събрание на клуба в събота. Бившият тенисист пристигна в баскетболната зала на клубната база във Валдебебас заедно с почетния президент Пири.

Флорентино Перес изтегли гласуването за кандидатурата на Надал като първа точка от дневния ред. “Искам да поискам вашето съгласие Надал да заеме място в Управителния съвет. За нас е истинска гордост да разполагаме с личност като него”, заяви президентът на Реал. Делегатите одобриха предложението единодушно и го посрещнаха с аплодисменти.

Надал е почетен член на Реал Мадрид от 2011 г. С влизането си в управата той ще има възможност да се запознае отблизо с работата на клуба и да участва в управлението му.

Веднага след гласуването Надал беше поканен на президиума, където зае мястото си отдясно на Флорентино Перес.