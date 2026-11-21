Дания настоява ЕС да затегне визовите ограничения за руснаци и да предприеме допълнителни мерки срещу Москва, предаде Ройтерс.

Призивът на Копенхаген идва след съобщенията на датските власти, че са предотвратили предполагаем опит за покушение, за който се твърди, че е бил организиран от руското разузнаване. За изпратеното до правителствата на държавите членки съобщение са съобщили двама дипломати, потвърдили съществуването му.

В документа, изпратен снощи до висши европейски дипломати, Дания предлага въвеждането на нови ограничения за достъпа на руски граждани до Шенгенското пространство. Сред обсъжданите мерки са преустановяване на издаването на туристически визи за руснаци и общоевропейска политика за непризнаване на руски паспорти, които не съдържат биометрични данни.

Копенхаген възнамерява да представи предложенията си на среща на посланиците на страните от ЕС в Брюксел в понеделник.

От руското посолство в Дания отхвърлиха обвиненията, като заявиха, че те не са подкрепени с доказателства.