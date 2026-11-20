Полша проверява сигнал за паднал неизвестен обект близо до границата с Украйна
„Съответните служби работят на място“, написа Доналд Туск
Полският премиер Доналд Туск заяви, че към момента няма въздушна заплаха за страната след сигнал за възможно нарушение на полското въздушно пространство. Той съобщи, че е получил информация от компетентните министри, предаде Ройтерс.
„Съответните служби работят на място“, написа Туск в социалната мрежа Екс.
Полската армия е била уведомена за възможно падане на неизвестен обект на около 45 километра от границата с Украйна. Това съобщи говорителят на Оперативното командване на въоръжените сили Яцек Горишевски пред телевизия TVN24.
По думите му сигналът е подаден от местни жители, след което военните са изпратили наземен екип, който да провери района, да обезопаси мястото и да установи дали действително е паднал обект.
По случая се извършва проверка, като засега няма потвърждение за произхода и естеството на неизвестния обект.