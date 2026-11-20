Полският премиер Доналд Туск заяви, че към момента няма въздушна заплаха за страната след сигнал за възможно нарушение на полското въздушно пространство. Той съобщи, че е получил информация от компетентните министри, предаде Ройтерс.

„Съответните служби работят на място“, написа Туск в социалната мрежа Екс.

Полската армия е била уведомена за възможно падане на неизвестен обект на около 45 километра от границата с Украйна. Това съобщи говорителят на Оперативното командване на въоръжените сили Яцек Горишевски пред телевизия TVN24.

По думите му сигналът е подаден от местни жители, след което военните са изпратили наземен екип, който да провери района, да обезопаси мястото и да установи дали действително е паднал обект.

По случая се извършва проверка, като засега няма потвърждение за произхода и естеството на неизвестния обект.