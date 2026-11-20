Студенти от столичния "Студентски град“ отново сигнализират за липса на парно и топла вода в общежитията. След кратък период на нормално топлоподаване проблемът се е появил отново в началото на седмицата, съобщава NOVA.

По думите на живеещите в общежитията ситуацията става все по-трудна заради понижаващите се температури и липсата на яснота кога отоплението ще бъде възстановено.

"От неделя насам нямаме нито топла вода, нито парно, което ни принуждава да използваме духалки и всякакви електрически отоплителни уреди“, разказва студент от блок 52 на Софийския университет. Той уточнява, че преди поредното прекъсване услугата е била възстановена за едва около десет дни.

Заради липсата на топла вода студентите са принудени да я загряват с електрически кани и тенджери, за да могат да се изкъпят.

"Понякога водата идва за малко, започваме да се къпем и спира, докато сме в банята“, споделя студентка, живееща в общежитието.

Липсата на централно отопление принуждава много от младежите да използват електрически отоплителни уреди, въпреки че употребата им по принцип е забранена в общежитията. Това води и до значително увеличение на разходите за електроенергия.

Според разказите на студентите някои от обитателите плащат около 80 евро на човек за ток. При трима души в стая общата сума достига приблизително 240 евро.

"Това са непосилни разходи за студенти“, коментира една от живеещите в общежитията. Тя допълва, че голяма част от младите хора не могат да си позволят самостоятелна квартира, а натоварената учебна програма невинаги им позволява да работят.

Студентите твърдят, че проблемите с топлоподаването продължават още от края на лятната профилактика на "Топлофикация София“.

По думите им след профилактиката топлата вода не е била възстановена навреме, последвал е нов период от около две седмици без топла вода, а сега общежитията отново са останали и без отопление.

От "Топлофикация София“ обясняват, че влошеното топлоподаване се дължи на временни отклонения в термохидравличния режим на мрежата. Те водят до промени в температурата и налягането в отделни участъци от топлопреносната система.

Студентите обаче настояват за конкретен срок за отстраняване на проблема и за трайно решение.

"Апелираме за незабавно съдействие и институционален натиск към "Топлофикация София“, за да бъде възстановено нормалното топлоподаване - както на топлата вода, така и на отоплението. Проблемът не е само в нашия блок, а и в съседните общежития“, заявяват младежите.

Междувременно Столичният общински съвет реши да възложи на Световната банка изготвянето на предложения за стабилизиране на "Топлофикация София“.

На този фон студентите продължават да очакват възстановяване на нормалното топлоподаване, докато температурите навън се понижават.