Това управление се мъчи да не изпада в делението Изток-Запад, а да върне дискурса кой краде и кой не краде. Това каза социологът Първан Симеонов пред БНТ по повод стъпките на управляващите към реформи.

По думите му разказът за изток-запад, може да стяга двата лагера, може да е интересен за България. "Но все пак само до преди една година, буквално преди една разказ не беше изток-запад, а беше кой краде и кой не краде. И аз виждам, че те се опитват да пазят и този компонент от управленцията, дори одитите, които направиха в АПИ", каза Симеонов.

Според социолога много български въпрос е дали да има плавен преход или шокова терапия. "Спомням си още от началото на 90-те години. Да, действително, на границите на двата века се наложиха много тежки радикални структурни реформи, защото нямаше на къде вече. Тук се вижда, че решенията се вземат плавно. Основната причина е да се намали социалната цена", каза Симеонов.

Според него, трябва да се намалят очакванията, управляващите залагат на това, че "нещата ще се отпушат и ще започнат да текат нормално. По думите му сега не се налага идеята за възмездие, залагат на идеята за евентуално освобождаване на институциите.

"Едва ли може да очакваме арести на опозиционни лидери и прочее. Това, което със сигурност виждам, че се мъчат да правят, е просто да намалят краденето. Опитват се никой да не им каже, че крадат. Като кажат, че са русофили, че не са от желаящите от всякаква коалиция - това в България не е проблем, даже ще прави реклама. Но ако кажат, че крадеш, става лошо", каза Симеонов.