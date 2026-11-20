Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да смята Илон Мъск за свой приятел, въпреки че милиардерът публично заяви, че не принадлежи към движението МАГА („Да направим Америка отново велика“). Това заяви американският държавен глава в интервю за телевизия Ен Би Си Нюз, съобщи ДПА.

По-рано тази седмица главният изпълнителен директор на „Тесла“ (Tesla) и „СпейсЕкс“ (SpaceX) заяви пред вестник „Ню Йорк Таймс“, че не е част от движението, свързано с политическата платформа на Тръмп.

В интервюто американският президент подчерта, че не смята това за причина да промени отношението си към бизнесмена.

„За мен МАГА означава нещо много конкретно и когато хората се отклоняват от него, не им се получава много добре“, коментира Тръмп. Той допълни, че Мъск има добри намерения и припомни, че милиардерът го е подкрепял и е пътувал с него по време на кампанията.

Самият Мъск наскоро призна, че не е сигурен какво точно означава МАГА. По думите му, ако движението предполага безусловно следване на политиките на Републиканската партия, той не се припознава в него.

Милиардерът изрази и съжаление за финансовата подкрепа, която е оказал на републикански кандидати по време на последните междинни избори в САЩ. Той заяви, че се чувства „доста глупаво“, след като е похарчил близо 500 милиона долара.

На изборите демократите постигнаха победа и поеха контрола както над Камарата на представителите, така и над Сената.

В миналото Мъск неведнъж демонстрираше подкрепата си за движението на Тръмп. Той беше заснеман с шапки с надпис МАГА, а на митинг през 2024 г. заяви: „Аз не съм просто МАГА, аз съм мрачен, готически МАГА“.

Бизнесменът подкрепи президентската кампания на Тръмп през 2024 г. с над 250 милиона долара. В началото на 2025 г. той оглави Министерството за правителствена ефективност (DOGE), чиято дейност беше свързана с мащабни съкращения на държавни служители и намаляване на федералните разходи.