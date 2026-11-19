Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за американската телевизия Ен Би Си днес, че не е успял да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на азиатската си обиколка заради натоварения си график, но изрази увереност, че двамата все пак ще проведат среща „в даден момент“, предаде Ройтерс.

„Отношенията са налице, но не се срещнахме. Имаше твърде много срещи. Нямаше да се получи. Ще проведем тази среща в някакъв момент“, подчерта американският държавен глава.

В отделно интервю за телевизия „Фокс Нюз“ Тръмп коментира разговорите си с китайския президент Си Цзинпин в южния китайски град Шънджън, като обяви, че двамата са обединени около идеята за въвеждане на регулации за изкуствения интелект с цел безопасност и ще работят съвместно за създаването на разумни правила в тази сфера. Американският лидер уточни още, че с китайския си колега не са обсъждали в детайли въпросите около технологичния гигант „Енвидиа“ (Nvidia) или темата за предполагаемия китайски шпионаж.

По-рано днес, на тръгване от Китай след историческата тристранна среща на върха със Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, Тръмп даде изключително висока оценка на визитата си в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, определяйки я като „страхотно и изключително значимо посещение“, и анонсира специална пресконференция в Белия дом.