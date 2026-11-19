Областната администрация и полицията във Велико Търново обединяват усилия за намаляване на пътните произшествия и пострадалите при катастрофи. В рамките на инициативата „Животът е безценен“ се предвиждат както информационна кампания сред шофьорите, така и конкретни мерки за подобряване на безопасността по пътищата в региона.

На 1 декември областният управител Марин Богомилов и директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Марин Маринов ще се включат лично в кампанията. Заедно с полицейски служители, деца от детските полицейски управления, млади доброволци на Българския Червен кръст и представители на областната администрация те ще раздават на водачите информационни брошури с основни правила и препоръки за безопасно шофиране.

Инициативата има за цел да насочи вниманието към отговорното поведение зад волана и необходимостта от спазване на правилата за движение.

На работна среща между областния управител и директора на полицията са обсъдени и мерки за спешен одит на пътната безопасност по републиканските и общинските пътища в областта, където е установена концентрация на пътнотранспортни произшествия.

Сред основните приоритети е обезопасяването на пешеходните пътеки в близост до училища, детски градини и лечебни заведения. Предвижда се също поставяне на съоръжения за ограничаване на скоростта в населени места с интензивен автомобилен трафик.

Планирано е и обновяване на пътната маркировка и знаците в участъците с ограничена видимост, където съществува повишен риск от катастрофи.

Съвместните действия на институциите са насочени към ограничаване на пътния травматизъм и създаване на по-безопасна среда както за шофьорите, така и за пешеходците, особено за децата и останалите уязвими участници в движението.