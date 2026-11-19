Столичната полиция започна разследване след разпространението на видеоклипове в чат приложение, на които са заснети предполагаеми блудствени действия с 15-годишно момиче. От СДВР са се самосезирали след появата на записите, а по случая вече е образувано досъдебно производство.

Всички участници във видеоклиповете са установени и разпитани, като сред тях има и непълнолетни. Разговорите са проведени в присъствието на родителите им, а събраните материали са докладвани на прокуратурата.

„Това са компания, има сред тях непълнолетни, които извършват блудствени действия с непълнолетно момиче“, заяви главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР.

По думите му самоличността на всички лица, присъстващи в записите, вече е установена. Момичето също е разпитано, като полицията е предприела мерки за осигуряване на психологическа подкрепа и предотвратяване на допълнителното му травмиране.

„Всички хора от клипа са установени. Момичето е установено, разпитано е, осигурили сме ѝ психолог, така че работим, но идеята е това дете да не навлизаме и да не го виктимизираме допълнително“, обясни Попов.

От полицията допускат, че разпространението на видеоматериалите може да е било мотивирано от желание за популярност сред връстниците на участниците.

„Най-вероятно това е целта, да се пусне в социалните мрежи и да се придобие, както и друг път се е случвало, популярност сред хората, които са го публикували“, коментира главният инспектор.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около заснемането и разпространението на видеоклиповете, както и отговорността на замесените лица.