ПАОК е уточнил всички условия по новите договори на Кирил Десподов и Андрия Живкович, съобщава гръцкото издание Gazzetta. Според публикацията преговорите са приключили и предстои клубът от Солун да обяви официално двете споразумения.

Новият контракт на Десподов е за две години. Живкович ще се обвърже с ПАОК за четири сезона, като договорът му предвижда опция за още един.

Десподов се завърна в игра в понеделник в контролна среща след продължително възстановяване от контузия. 29-годишният български национал е в ПАОК от 2023 г. и се утвърди като важна фигура в атаката на отбора.