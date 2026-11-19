Олимпик Марсилия няма да разчита на Емерсон Палмиери при домакинството си на Левски в Лига Европа. Двубоят от петия кръг на основната фаза е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време.

Палмиери получи контузия в коляното при победата с 2:0 над Тулуза и беше заменен още в началото на срещата. Италианският защитник потвърди, че е претърпял операция и ще отсъства няколко седмици.

В негово отсъствие по левия фланг на защитата играе швейцарският национал Улисес Гарсия. Той започна като титуляр при победите над Байер Леверкузен и Ланс и се очаква отново да бъде в стартовия състав срещу Левски.

Палмиери е сред най-опитните футболисти на Марсилия. Той е европейски шампион с Италия и носител на трофея в Шампионската лига с Челси.