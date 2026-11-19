Руският президент Владимир Путин на практика призна, че руските сили стоят зад атаките с дронове по кораби в Черно море, определяйки ги като огледален отговор на украинските действия срещу руския търговски флот. Изявлението бе направено по време на пресконференция в китайския град Шънджън, където руският държавен глава участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и проведе тристранни разговори с лидерите на САЩ и Китай – Доналд Тръмп и Си Цзинпин.

„Те започнаха да удрят нашите танкери в Черно море. В отговор, както всички знаят, ние започнахме да действаме по същия начин“, заяви Путин. По думите му Москва е отвърнала с по-силен натиск върху морския трафик.

„Нашите ответни действия се оказаха много по-болезнени за режима, отколкото техните опити да навредят на икономиката ни“, заяви той. На същата пресконференция той коментира и последния удар по Кримския мост, като отхвърли твърденията на Киев, че съоръжението се използва за военна логистика.

Както Таралеж информира по-рано днес, в рамките на брифинга руският президент засегна и темата за мирните преговори за Украйна, като съобщи, че Москва е отправила официална покана чрез дипломатически канали към европейски представители да посетят руската столица, за да изяснят позицията си преди определянето на формата на бъдещия диалог. Путин уточни, че САЩ настояват усилено за включването на Европа и призна, че обсъждането на европейската сигурност без европейците е безсмислено.

Руският лидер декларира готовност за компромиси и призна правото на Киев на сигурност, но постави условието, че Русия няма да се изтегли от завзетите украински територии.

Същевременно той посочи, че Кремъл отчита променените геополитически обстоятелства и не настоява НАТО да се върне към границите си от 90-те години, призовавайки всички страни в процеса „да се изправят пред реалността“.