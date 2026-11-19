Руски заместник-министър на външните работи и специалният представител на Грузия за отношенията с Москва се срещнаха в четвъртък в Минск, с което бе възобновен прекият диалог между двете държави, съобщи руското Министерство на външните работи, цитирано по Ройтерс.

Двете съседни страни нямат дипломатически отношения от кратката война помежду им през 2008 г. Тбилиси категорично отхвърля признаването от страна на Москва на отцепилите се региони Южна Осетия и Абхазия, които Грузия смята за неделима част от своята територия.

Заместник-външният министър на Русия Михаил Галузин е разговарял в беларуската столица Минск с Георги Зурабашвили – първи заместник-министър на външните работи на Грузия, който миналия месец бе назначен за специален пратеник на грузинския премиер за отношенията с Москва.

„Състоя се задълбочен обмен на мнения по актуални въпроси на двустранното сътрудничество с акцент върху търговско-икономическата, културната и хуманитарната сфера“, се посочва в официалното изявление на руското външно ведомство. Двамата официални представители са обсъдили и въпросите на регионалната сигурност, като са били постигнати и „редица практически договорености“.

Някога определяна като най-демократичната и прозападна държава от бившия Съветски съюз, при управлението на партията „Грузинска мечта“ страната се сближава все повече с Русия, отбелязват критици на правителството. Макар Грузия, с население от около 3,7 милиона души, официално да е страна кандидатка за членство в Европейския съюз, според Брюксел тя е отстъпила толкова сериозно от демократичните реформи, че кандидатурата ѝ съществува „само на хартия“.

Междувременно властите в Тбилиси засилиха репресиите както срещу опозиционни политици, така и срещу бивши представители на управляващия елит, като редица ключови фигури вече са в затвора. В момента Конституционният съд на страната разглежда и иск на правителството за пълна забрана на основните опозиционни партии.