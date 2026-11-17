Керченският мост, който свързва континенталната част на Русия с незаконно анексирания през 2014 г. украински полуостров Крим, отново попадна в центъра на вниманието след поредица от скорошни украински въздушни и ракетни атаки през последните дни, при които се съобщава за тежки поражения и срутване на част от пътната му арка.

На фона на тези нови удари, общата цена на стратегическото съоръжение за Москва – включително неговото изграждане, предишните ремонти след украински атаки и разходите по военната му защита – се оценява на приблизително 8,61 милиарда щатски долара. Тази оценка обединява официалните държавни разходи за строителството и възстановяването на моста с военните анализи на OSINT изследователи за загубената и разположена противовъздушна отбрана. В тази оценка не са добавени разходите, които Москва ще вложи след новите удари по инфраструктурния обект от вчера и днес.

Цена за изграждане на моста

Построяването на 19-километровото комбинирано съоръжение (автомобилен и железопътен мост) между 2016 и 2019 г. от компанията „Стройгазмонтаж“ струва на руския бюджет приблизително 3,7 милиарда долара (по валутния курс по време на строителството и откриването му през 2018–2019 г.).

Разходи за ремонт след украинските удари

След поредицата от атаки през октомври 2022 г., юли и август 2023 г., както и подводния взрив през юни 2025 г., Москва вложи значителни средства за възстановяване на разрушените участъци. След експлозията с камион през октомври 2022 г. руските застрахователи оцениха преките щети на 3,2 до 8 милиона долара. След атаката с морски дронове през юли 2023 г. вицепремиерът Марат Хуснулин обяви, че само изграждането на временен помощен мост и ремонтът на разрушените пролети ще струват между 11 и 15 милиона долара по тогавашния курс.

Според обобщения анализ на OSINT общността Osinthic, цитиран от UNITED24 Media, кумулативните разходи за всички ремонти и възстановителни дейности по моста преди последните удари от ноември 2026 г. достигат приблизително 350 милиона долара. Щетите от последните атаки все още не са остойностени официално.

Разходи за военна охрана и загуби на ПВО

Защитата на моста се оказа по-скъпа от самото му построяване, като според анализа на Osinthic разходите за отбрана и загубената бойна техника около съоръжението възлизат на общо 4,56 милиарда долара.

Оперативната защита и инженерните бариери струват 2,17 милиарда долара. Тази сума включва около 1,6 милиарда долара за поддържане на специализирания противовъздушен чадър (системи С-400, С-300, „Панцир“, „Тор“, „Бук“), 450 милиона долара за денонощни морски патрули на ФСБ и бреговата охрана, както и 120 милиона долара за бонови заграждения, потопени баржи и противоподводни бариери.

Унищожената бойна техника при отбраната на моста се оценява на 2,39 милиарда долара. Оценката обхваща загубените при украински удари системи за ПВО и радари, пазещи непосредствено подхода към Керченския проток – системи С-400 (1 милиард долара), С-300 и С-350 (600 милиона долара), далекобойни радари (375 милиона долара), комплекси „Бук“ и „Тор“ (240 милиона долара) и „Панцир“ (175 милиона долара). Независими наблюдатели уточняват, че методологията за тези военни загуби е приблизителна и не е официално потвърдена от Москва.

Теглене на чертата: Обобщена сметка

Когато се съберат всички разходи от началото на проекта досега, общата сметка за Русия изглежда по следния начин. Първоначалното строителство на моста между 2016 и 2019 г. струва 3,7 милиарда долара. Към тази сума се добавят приблизително 350 милиона долара за ремонти на щетите след украинските удари през 2022, 2023 и 2025 г.

Още 2,17 милиарда долара са похарчени за текущата военна охрана, патрулите на ФСБ, противовъздушния чадър и инженерните морски бариери около съоръжението. Най-голямото допълнително перо обаче са унищожените при отбраната на моста системи за ПВО и радари, оценени на 2,39 милиарда долара.

Така окончателната обща сума достига приблизително 8,61 милиарда долара – или около 2,3 пъти повече от първоначалната цена за построяването на самото съоръжение, без в тази сметка да влизат щетите от последните удари през ноември 2026 г. В нея не са калкулирани и загубите от възпрепятстването на морския поток под него вследствие на периодичните му поражения.