Една от звездите на Байерн Мюнхен - Джамал Мусиала, е готов за игра. Халфът ще бъде в състава за домакинството на Кьолн на 20 ноември, съобщава "Билд".

Съществува вероятност, при която той дори да започне като титуляр.

Мусиала не е играл от средата на септември, когато получи разкъсване на мускулни влакна на бедрото. Той се контузи на загрявката на мача между Германия и Нидерландия.

От миналата седмица халфът тренира наравно с отбора.