Джамал Мусиала е готов за игра
Халфър дори може да започне като титуляр срещу Кьолн
Една от звездите на Байерн Мюнхен - Джамал Мусиала, е готов за игра. Халфът ще бъде в състава за домакинството на Кьолн на 20 ноември, съобщава "Билд".
Съществува вероятност, при която той дори да започне като титуляр.
Мусиала не е играл от средата на септември, когато получи разкъсване на мускулни влакна на бедрото. Той се контузи на загрявката на мача между Германия и Нидерландия.
От миналата седмица халфът тренира наравно с отбора.
През настоящия сезон Мусиала изигра четири мача във всички турнири с екипа на Байерн, в които отбеляза два гола и направи една асистенция.