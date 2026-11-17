Капитанът на Шотландия Анди Робъртсън записа името си със златни букви в историята на националния отбор. Защитникът на Тотнъм подобри рекорда на легендарния Кени Далглиш за най-много изиграни мачове с екипа на „гайдарите“, след като достигна до 103 международни срещи.

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32-годишният Робъртсън постави постижението при гостуването на Швейцария в Лигата на нациите. Така той изпревари Далглиш, който в продължение на 40 години държеше върховото постижение със своите 102 мача за националния отбор между 1971 и 1986 година. Сър Кени Далглиш 30 гола за националния отбор - постижение, което споделя с Денис Лоу.

Робъртсън дебютира за Шотландия през март 2014 година в контролата срещу Полша. Оттогава левият защитник се превърна в една от водещите фигури на националния тим и получи капитанската лента през 2018 година. Той игра за Шотландия на три големи международни турнира в рамките на пет години.