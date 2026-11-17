Недостигът на персонал, по-скъпият транспорт и професионалните кражби „по списък“ натоварват нехранителната търговия в България. Това показва неформално проучване на Асоциация на търговците на нехранителни стоки (АТНС) сред шест търговски вериги в сегментите строителство и „Направи си сам“, мебели и дом и спортни стоки. Въпреки това търговците инвестират в нови магазини, кол центрове, AI и каси на самообслужване, съобщиха от Асоциацията.

Пет от шестте вериги отчитат недостиг на кадри. Според компания от сектора средно 20 на сто от щатните места остават незаети, а в отделни обекти делът достига 50-60 процента. Това е трайна тенденция, която затруднява графиците и работните процеси. Други търговци посочват липса на мениджърски кадри и по-високи разходи за подбор, обучение и задържане на служители, а трети – натиск от служителите за увеличение на възнагражденията независимо от ефективността на работата. Само при една от веригите пазарът на труда не ограничава разширяването ѝ.

Разходите за транспорт растат с 9-10 на сто при част от търговците, а при други са поскъпнали с 20 процента през 2025 спрямо 2024 г. През 2026 г. увеличението е още по-голямо. Складирането поскъпва до 10 на сто основно заради заплати и наеми. Търговците предупреждават, че ако кризата с горивата се задълбочи и морският път се удължи заради Близкия изток, цената на транспорта може да скочи осезаемо до края на годината, е посочено в съобщението.

От Асоциацията отчетат, че се краде всичкое всичко – както евтини, така и скъпи, малки и лесно препродаваеми стоки: машини, батерии и инструменти, спални комплекти, тигани и дифузери, скъпо облекло от новите колекции. Крадците работят и „по списък“: те имат клиенти за определен тип стоки и крадат целенасочено.

Данните са неравномерни. При един търговец делът на липсите спада от 0,68 на 0,57 на сто, но доказаните кражби растат с между 4 и 8 процента. Друг отчита ръст на липсите от инвентаризации със 100 процента през 2026 спрямо 2025 г. Разходите за охрана растат с 5-7 на сто при едни, с 9,5 процента при други, с 10-15 процента при трети и с 20 на сто при четвърти. Само две от веригите не са увеличавали инвестициите в охрана и техническо наблюдение тази година.

И шестте вериги отхвърлят еврото като причина за по-високи цени. Те посочват доставчиците, горивата, транспорта, геополитиката и политиката на брандовете. Търговците са използвали различни методи за превалутиране: без закръгляване, закръгляване надолу в полза на клиента или на база европейски препоръчителни цени. Един от тях ежедневно публикува цените на около 40 артикула от потребителската кошница. Най-трудни при прехода към еврозоната са били IT и фискалната адаптация и двойното обозначаване.

Средната покупка расте с до 10 процента, но основно заради по-високите цени от марките, а честотата на пазаруване не се променя. Клиентите избягват най-евтините продукти и търсят добро съотношение между цена и качество, като купуват предимно на промоция. Част от търговците виждат по-малък дял на големите ремонти, като цялостна баня или кухня, и очакват поетапно обновяване стая по стая, отчетат още от Асоциацията.

През 2026 г. в сила влязоха няколко промени, които според АТНС затвърждават антибизнес модела. Едната е, че промени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) позволяват да бъде спрян достъпът до интернет страницата на фирма, ако тя бъде „хваната“ в нарушение 3 пъти в рамките на 10 дни. На следващо място се нареждат промените в ЗЗП, които забраняват повишаването на цените, когато то не е икономически обосновано. Търговците трябва да доказват, че има обективни причини. Всеки ден те подават данни за продажните цени на всяка стока от голямата потребителска кошница. Въвежда се и понятието „справедлива стойност“.

И шестте вериги в проучването виждат риск от свръхрегулация. Четири от тях са категорично против, а една посочва, че при над 40 000 артикула методологията е практически невъзможна. Две подкрепят прозрачността, но искат ясни и еднакви правила за всички. От асоциацията настояват, първо, да няма държавна намеса в ценообразуването. Второ, да не се въвежда излишна бюрокрация за доказване на разходите, а да се заложат критерии, които изключват чиновнически произвол.

„Политическото говорене по темата е недопустимо. Настройват се потребители срещу търговци. Приемат се антибизнес закони“, коментира адв. Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС, цитиран в съобщението.

„Освен това официалната статистика показва, че при търговците на нехранителни стоки цените са стабилни, докато растат при хотелите и ресторантите. Справедливостта не може да започва от магазина за обувки и да спира пред ресторанта“, пояснява той.

Въпреки нарасналите разходи търговците инвестират в откриване на нови хипермаркети, филиали, колцентрове, изграждане на логистични бази и разширяване на франчайз мрежи. Магазините се обновяват с електронни етикети, дисплеи и инфодескове, а един от търговците е пуснал изцяло нов онлайн магазин. Физическите магазини остават основният канал за продажби. Онлайн продажбите са под 10 на сто от оборота. Расте и Click&Collect – вземането на онлайн поръчки от магазина.

През следващите 12-24 месеца и шестте вериги планират въвеждане на изкуствен интелект и автоматизация: прогнозиране и управление на наличностите.