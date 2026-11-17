Германия ще отпусне допълнителни 300 млн. долара за закупуване на американско въоръжение за Украйна. Това съобщи германският министър на отбраната Борис Писториус в Брюксел, където участва в срещата на министрите на отбраната на ЕС, предаде ДПА.

Основната част от средствата ще бъде насочена към придобиването на планиращи бомби за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, уточни Писториус.

Освен това Берлин планира да предостави системи за ПВО „ИРИС-Т“, както и допълнителни радари за въздушно наблюдение, боеприпаси за изтребителите Ф-16 и безпилотни летателни апарати.

Германският министър съобщи още, че се работи за осигуряване на съвместимост между ракетите „ИРИС-Т“ и системите за противовъздушна отбрана NASAMS.

По-късно днес Писториус и британският му колега Уес Стрийтинг ще бъдат домакини на среща, посветена на набирането на допълнителна военна помощ за Киев.

Германският министър подчерта, че подкрепата за Украйна е пряко свързана не само със солидарността с нападнатата страна, но и със сигурността на Европа. Той посочи продължаващата руска военна агресия и произтичащите от нея рискове за Западна Европа.

„Подкрепата за Украйна не е благотворително събитие“, заяви Писториус, като добави, че целта е да бъде спряна руската агресия.

Министърът предупреди и за тежката зима, пред която е изправена Украйна. По думите му руските сили продължават да атакуват инфраструктурата за водоснабдяване, електричество и енергия, особено в големите градове.